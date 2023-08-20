На шасси «Искандеров» и «Тополей» установят автоматическую коробку передач

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На заводе МЗКТ в Республике Беларусь программе «Военная приемка» показали, как проходит испытания самая современная автоматическая коробка передач для шасси МЗКТ-7930, которое используется для транспортировки оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер». На данный момент тягачи оснащаются только механической КПП - «автоматы» пока остаются экзотикой.

Для создания новой коробки передач требуется около года - после этого ее ждут месяцы испытаний. Для этого на заводе построены специальные стенды, на которых все механизмы устройства проверяются на прочность.

«Я думаю, что все-таки предпочтительна гидромеханическая коробка передач. Поскольку наша техника рассчитана на движение по бездорожью, водителю будет проще с такой коробкой», - рассказал начальник исследовательского центра МЗКТ Андрей Прищепов.

Полный выпуск программы «Военная приемка. Шасси для ядерных ракет» на сайте телеканала «Звезда» и в приложении SMART.TV. Ее героями станут уникальные тягачи для «Искандеров» и «Бастионов», «Тополей» и «Ярсов», реактивных систем залпового огня «Смерч» и комплексов ПВО С-400 «Триумф».