Более 600 тысяч человек за пять дней работы посетило форум «Армия-2023»

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Сейчас Парк патриот работает в режиме массового посещения. Посещаемость главной площадки Международного военно-технического форума «Армия-2023» только за вчерашний день августа составила около 200 тысяч человек. А в общей сложности, за пять дней работы Форума его объекты посетили более 600 тысяч человек.

Сегодня второй день массового посещения площадки. Поток людей бесконечный, именно на выходных ожидают наибольшее количество посетителей. Поэтому за счет большого количества людей лучше приезжать с утра, чтобы в запасе был весь день. Ведь площадь выставочной территории очень большая.

Посмотреть, действительно, есть на что - почти 30 тысяч экспонатов. Пушки, вездеходы, современные дроны, ракетные и радиолокационные установки, а еще боевые МиГи, легендарные Ка-52 «Аллигатор» и Ми-28 «Ночной охотник». Увидеть можно и танк Т-90 «Прорыв» - наша гроза и мощь на передовой. Представлены и современные образцы и новейшие разработки отечественной отрасли.

Например, боевая машина стрелков-зенитчиков переносных зенитно-ракетных комплексов «Тайфун-ПВО». Эта машина разработана на базе шасси КамАЗ, в основу положена боевая машина «Тайфун-ВДВ». Машина предназначена для применения военнослужащими, вооруженными переносными зенитными ракетными комплексами «Игла» и «Верба». «Тайфун-ПВО» повысит мобильность подразделений противовоздушной обороны, а также увеличит их эффективность по отражению воздушных целей противника. Машина обладает высокими показателями защищенности, проходимости и маневренности.

Представлено не только оружие и боевая техника. Так например, первый походный храм на базе автомобиля УАЗ, оборудованный для военных священников.

Уазик - проходимая машина, неприхотливая, имеющая очень хороший ресурс. Там есть место, где можно спать - священнику, алтарнику, водителю, где можно отдохнуть, столик есть. И сам храм очень удобно компонуется и туда вкладывается. Все атрибуты храма соблюдены: престол - откидывается борт автомобиля сзади, алтарь, все очень компактно и соответствует реалиям современного времени.

Подробнее о том, что ждет посетителей форума «Армия-2023» рассказала Мария Жадько в прямом подключении с мероприятия.