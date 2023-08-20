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Испытатель МЗКТ Верчук показал, как управляется тягач комплекса С-400

Алексей Курильченко
12:37 20.08.2023
Тягач крайне прост в управлении - у него всего три передачи и нет сцепления.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Ведущему программы «Военная приемка» Алексею Егорову удалось прокатиться за рулем тягача МЗКТ-543М, на котором размещаются комплексы С-300 и С-400, а также РСЗО «Смерч». Инструктаж ведущем провел водитель-испытатель Иван Верчук, который тестирует творения завода МЗКТ с 1976 года.

Машина крайне проста в управлении - у нее всего три передачи и нет сцепления, а управление чувствуется как на легковой машине. При этом МЗКТ-543М выпускается уже 55 лет - при этом продолжается обсуждение его дальнейших перспектив.

Полный выпуск программы «Военная приемка. Шасси для ядерных ракет» на сайте телеканала «Звезда» и в приложении SMART.TV. Ее героями станут уникальные тягачи для «Искандеров» и «Бастионов», «Тополей» и «Ярсов», реактивных систем залпового огня «Смерч» и комплексов ПВО С-400 «Триумф».

Экспертное мнение и аналитика
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