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Глава департамента культуры МО РФ Горный рассказал о работе артистов в зоне СВО

Алексей Курильченко
14:52 19.08.2023
По словам директора Департамента, артисты организовывают концерты для военнослужащих на фронте и жителей новых регионов РФ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Директор Департамента культуры Министерства обороны Российской Федерации Артем Горный в студии «Звезды» на полях Международного военно-технического форума «Армия-2023» рассказал о работе артистов в зоне специальной военной операции. Множество актеров и музыкантов организовывают выездные концерты как для военнослужащих на фронте, так и для жителей новых регионов РФ.

«Сейчас при каждом учреждении культуры сформированы фронтовые бригады, в них входят лучшие артисты самых разных жанров - это актеры, певцы, музыканты, которые выезжают с постоянной регулярностью и работают в войсках, в зоне специальной военной операции, делают концерты и мероприятия для жителей новых территорий, для гражданского населения. Также работают в удаленных гарнизонах по всей нашей необъятной Родине для военнослужащих, членов их семей. За годы существования Департамента проведено несколько десятков тысяч выездных мероприятий и мероприятий для Вооруженных сил», - рассказал Горный.

Также глава Департамента отметил, что поддержкой военнослужащих занимает множество деятелей культуры. Так, художники студии Грекова создают портреты и галереи героев специальной военной операции, а также полотна, посвященные военным будням.

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