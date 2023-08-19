Правда об СВО и дружба со всем миром: замминистра обороны Фомин подвел итоги MCIS-2023

Замглавы оборонного ведомства отметил, что конференция стала площадкой, где мировые эксперты на равных правах могут обсудить ключевые проблемы безопасности, а также параллельно посетить форум «Армия-2023».

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Заместитель министра обороны России, генерал-полковник Александр Фомин в студии «Звезды» на Международном военно-техническом форуме «Армия-2023» рассказал об успехах Московской конференции по международной безопасности (MCIS-2023). Он отметил, что конференция стала главной площадкой, на которой проблемы безопасности обсуждают самые авторитетные эксперты.

«Московская конференция по международной безопасности давно стала визитной карточкой форума и является одной из ведущих площадок, посвященных обсуждению вопросов, связанных с глобальной и региональной безопасностью. Мы исходим из того, что военный форум ориентирован на профессиональное обсуждение этих проблем, обсуждение именно профессионалами проблем современности, комплексный анализ рисков угроз в области обеспечения безопасности, поиск путей их купирования», - заявил Фомин.

Конференция проводится с 2012 года и на ней выступают видные военные деятели, авторитетные эксперты. При этом большинство прогнозов, озвученных в ходе конференций, сбылись. Это касается ситуации во всех регионах мира.

«Конференция обеспечивает открытый, неполитизированный обмен мнениями, способствует лучшему понимаю проблем безопасности, потребностей регионов в целом и это создает комфортные возможности для анализа, наработки совместных решений повышения нашей собственной безопасности. В этом, на наш взгляд, и ценность этой конференции и той повестки дня, которая обсуждается», - заявил Фомин.

В ходе открытия конференции министр обороны РФ Сергей Шойгу уделил особое внимание специальной военной операции на Украине.

«Эта площадка - самая подходящая для того, чтобы рассказать нашим коллегам из других оборонных ведомств о ходе специальной военной операции. Как подчеркнул в своем выступлении министр обороны, боевые действия показали несостоятельность западного вооружения и боевой техники, военной школы. Накачка Украины вооружением натовских стандартов не дает результатов, желаемых нашим противником, и лишь ведет к все более масштабным потерям живой силы со стороны Украины», - отметил Фомин.

Замминистра обороны подчеркнул, что украинское контрнаступление, которое киевский режим всячески рекламировал, захлебнулось. В результате, военный ресурс Украины оказался истощен, а у Запада остается все меньше предложения для оказания военной помощи.

На конференции по безопасности одним из основных докладчиков стал министр обороны Китая Ли Шанфу. Фомин оценил, совпадают ли взгляды России и Китая относительно угроз безопасности.

«Ли Шанфу акцентировал внимание на том, что наши отношения являются более чем стратегическими. Мы не дружим против кого-то, мы дружим на совершенно понятных основах - это равноправие, взаимное уважение, взаимная выгода. В наших отношениях нет понятия старших и младших, ведомых и ведущих, и мы не навязываем никому свои идеи, образ жизни, политические взгляды, и каждый работает в своей манере. Тем не менее, мы с уважением относимся к межгосударственным отношениям с другими странами - на конференции были широко представлены государства других регионов и Россия активно развивает отношения», - рассказал Фомин.

Второй год подряд конференция по безопасности проходит в парке Патриот параллельно с военно-техническим форумом «Армия-2023».

«Это связано с тем, что после проведения первых таких мероприятий мы получали советы от наших иностранных партнеров, по объективным причинам не имевших возможность посетить два мероприятия подряд. Это решение позволяет существенно насытить программу посещения для наших иностранных гостей, которая на сегодняшний день включает в себя посещение крупнейших, без всякого преувеличения, международных выставок военной техники и вооружения, участие в Московской международной конференции по безопасности. У нас еще есть и Армейские игры, мы их проводим со следующего года в четные годы. То есть, это будет еще и третье мероприятие. И сведение в одно время и место всех мероприятий дает достаточно большой эффект. Это было пожелание наших партнеров, да и мы видели в этом логику», - заявил Фомин.

Также замминистра обороны рассказал о дальнейших перспективах конференции. По его словам, за годы наблюдается существенный рост интереса со стороны мирового сообщества.

«Я уверен в том, что перспективы у нашей конференции большие. Посетителей у нас все больше, друзей у нас все больше, участников все больше с каждым годом. Несмотря на жесточайшее санкционное давление со стороны стран Запада, все наши друзья и представители из Азии, Африки, Латинской Америки сюда прибывают регулярно», - заявил Фомин.

Свидетельством этого может послужить проведение саммита «Россия-Африка» в Санкт-Петербурге. Тогда вместе с президентами африканских стран прибыли и представители министерств обороны - они же посетили и форум «Армия-2023», отметил Фомин.

«Несмотря на достаточно сильное давление со стороны стран Запада, применяемого против каждого министра обороны персонально, несмотря на дистанцию, несмотря на определенную сложность логистики - к нам сейчас прилететь не так то просто в связи с определенным ограничениями - они все прибыли, они все с нами и это очень здорово. Я уверен - перспективы у нас необъятные. Мы принимали и будем принимать. Это событие очень важное и нужное, и мы должны его только развивать», - заключил Фомин.

Полное интервью заместителя министра обороны РФ Александра Фомина смотрите в видео на нашем сайте.