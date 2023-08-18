Курсанты на танках Т-72Б3 выполнили первые учебные стрельбы в Свердловской области

Курсанты отмечают, что обучают их инструкторы с реальным боевым опытом, а «не по учебнику». Они изучают строение танка и работу на нем, военную топографию, организацию связи и тактическую медицину.

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Заключившие первый контракт с Минобороны РФ о прохождении военной службы в Вооруженных силах выполнили первые учебные стрельбы на полигоне окружного учебного центра Центрального военного округа (ЦВО). Из орудий танков Т-72Б3 контрактники стреляли штатным снарядом.

Военнослужащих обучают инструкторы, имеющие опыт участия в специальной военной операции. Под их руководством они изучают агрегаты, узлы и комплекс вооружения современных Т-72Б3. Также они осваивают скоростное вождение, стрельбу с ходу и с открытых и закрытых огневых позиций. Помимо этого, военнослужащие отрабатывают ведение разведки и наблюдение на «поле боя».

«Я - человек, который пришел с гражданки, который не имел вообще никакого понимания, что такое танк. У нас есть хорошие инструкторы. <...> Я обучаюсь. Уже на этой неделе у меня подходят экзамены, <...> и я действительно начал понимать. То есть обучиться тут - это как на "гражданке" обучиться на тракториста. По сути, совершенно простой механизм, то есть самое главное знать порядок включения, порядок выключения, как говорится», - поделился курсант учебного центра с позывным «Выстрел».