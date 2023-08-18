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Инновации в вооружении и разбитые мифы о России: интервью первого замглавы МО Цаликова на полях форума «Армия»

Анна Касаткина
23:13 18.08.2023
Первый заместитель министра обороны рассказал, что форум «Армия» демонстрирует заинтересованность мирового сообщества развитии связей с РФ.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов стал гостем студии «Звезды» на форуме «Армия-2023». О том, как форум опроверг утверждения Запада об изоляции РФ, как наша страна противостоит попыткам фальсифицировать историю и как ей в условиях спецоперации удается максимально быстро повышать эффективность Вооруженных сил - смотрите в интервью нашему телеканалу.

«Армия» сегодня — самый крупный в мире форум научно-технических достижений в области систем вооружения и обеспечения обороноспособности, отметил Цаликов.

«Это площадка, которая демонстрирует заинтересованность всего мирового сообщества в развитии связей с нашей страной», - подчеркнул он.

При этом, по его словам, сейчас не самые простые времена, мироустройство меняется коренным образом.

«Мы знаем, что деструктивные силы в различных странах пытаются повернуть вспять развитие мира и предотвратить то, что неизбежно - падение однополярного мира и создание на нашей Земле равных условий для всех стран, чем неустанно занимается наше государство, во всяком случае последние двадцать лет», - сказал Цаликов.

Первый замминистра обороны отметил, что участие в форуме принимают более 80 стран и около 1 500 предприятий. Всего к настоящему времени форум посетили более 420 тысяч человек - это более 100 тысяч в день. На форуме представлены результаты работы передовых конструкторских бюро и последние достижения научной мысли.

«Одним словом, такого масштабного мероприятия в области обороны и безопасности сегодня в мире нигде не проводится. Все, что есть, меньше по масштабам, менее разнообразно. И интерес мирового сообщества - это еще и политический подтекст в хорошем смысле этого слова. Несмотря на желание нас как-то отделить от всего остального мира, это абсолютно бесплодные и безуспешные попытки», - рассказал он.

Говоря о развитии Вооруженных сил, Цаликов назвал уникальной площадку инновационного технополиса «ЭРА», созданную при поддержке Верховного главнокомандующего ВС РФ.

© Минобороны России

Первый замглавы МО отметил, что на ней научная и производственная базы слились воедино. Разработанная в технополисе «ЭРА» продукция успешно применяется российскими военнослужащими в зоне специальной военной операции.

«Продукция, изготовленная в технополисе, с успехом применяется в Вооруженных силах. Отмечу, что это и некий научный плацдарм. Около 40 патентов зарегистрировано, почти 200 зарегистрировано различных открытий», - подчеркнул он.

Рассказал Руслан Цаликов и о том, как в нашей стране борются с попыткам фальсифицировать историю.

«Фальсификация истории - давно избранный метод, который применяется деструктивными силами. К сожалению, мы на каких-то этапах своего развития в конце существования нашей страны, Советского Союза, и на первых этапах существования нашего нового Российского государства, то ли не уделили должного внимания, то ли что-то проглядели», - сказал отметил заместитель министра обороны.

Россия, по его словам, предпринимает определенный круг действий, чтобы противостоять искажению исторических фактов.

«Круг действий, который наша страна и, в частности, военное ведомство, предпринимают, широк и эффективен, уже дает свои плоды. Мы делаем все, что от нас зависит, в части утверждения правильных фактов, правильного понимания истории. Рассекречиваем архивные документы, даем их обществу, чтобы все с ними ознакомились», - рассказал Цаликов.

Полное интервью первого замминистра обороны России Руслана Цаликова смотрите в нашем видео.

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