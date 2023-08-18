Инновации в вооружении и разбитые мифы о России: интервью первого замглавы МО Цаликова на полях форума «Армия»

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Первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов стал гостем студии «Звезды» на форуме «Армия-2023». О том, как форум опроверг утверждения Запада об изоляции РФ, как наша страна противостоит попыткам фальсифицировать историю и как ей в условиях спецоперации удается максимально быстро повышать эффективность Вооруженных сил - смотрите в интервью нашему телеканалу.

«Армия» сегодня — самый крупный в мире форум научно-технических достижений в области систем вооружения и обеспечения обороноспособности, отметил Цаликов.

«Это площадка, которая демонстрирует заинтересованность всего мирового сообщества в развитии связей с нашей страной», - подчеркнул он.

При этом, по его словам, сейчас не самые простые времена, мироустройство меняется коренным образом.

«Мы знаем, что деструктивные силы в различных странах пытаются повернуть вспять развитие мира и предотвратить то, что неизбежно - падение однополярного мира и создание на нашей Земле равных условий для всех стран, чем неустанно занимается наше государство, во всяком случае последние двадцать лет», - сказал Цаликов.

Первый замминистра обороны отметил, что участие в форуме принимают более 80 стран и около 1 500 предприятий. Всего к настоящему времени форум посетили более 420 тысяч человек - это более 100 тысяч в день. На форуме представлены результаты работы передовых конструкторских бюро и последние достижения научной мысли.

«Одним словом, такого масштабного мероприятия в области обороны и безопасности сегодня в мире нигде не проводится. Все, что есть, меньше по масштабам, менее разнообразно. И интерес мирового сообщества - это еще и политический подтекст в хорошем смысле этого слова. Несмотря на желание нас как-то отделить от всего остального мира, это абсолютно бесплодные и безуспешные попытки», - рассказал он.

Говоря о развитии Вооруженных сил, Цаликов назвал уникальной площадку инновационного технополиса «ЭРА», созданную при поддержке Верховного главнокомандующего ВС РФ.