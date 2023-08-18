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Россия в ответ Лондону внесла в стоп-лист 54 гражданина Британии

Ирина Елагина
19:52 18.08.2023
Русофобски заряженные спортивные чиновники, журналисты и представителей силовых структур Великобритании попали в санкционный список МИД РФ.
Россия в ответ Лондону внесла в стоп-лист 54 гражданина Британии
© Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда
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МИД РФ не оставил без внимания решение Великобритании о расширении черного списка компаний и граждан России. В качестве ответной меры Россия внесла 54  представителя политического истеблишмента, силовых структур и СМИ Великобритании в стоп-лист.

 «Любые усилия Лондона по дальнейшему раскручиванию антироссийского санкционного маховика неизбежно получат решительный отпор с нашей стороны. Работа над расширением российского «стоп-листа» в ответ на действия британских властей будет продолжена», - заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В российский стоп-лист вошли спортивные функционеры, выступающие за запрет участия российских спортсменов на международных турнирах, «русофобски заряженные» функционеры и журналисты BBC, Guardian Media Group и The Daily Telegraph, а также лидеры пиар-компаний, известных своей антироссийской направленностью.

Кроме того, в черный список включили лидеров британской частной военно-разведывательной компании «Prevail Partners». По данным МИД РФ, ее сотрудники «участвуют в сборе и предоставлении украинским спецслужбам разведывательных сведений, в т.ч. персональных данных на иностранных и российских граждан, а также на военнослужащих ВС России, задействованных в СВО».

 «Представители этой компании неоднократно посещали Киев для согласования вопросов подготовки диверсионно-разведывательных групп для последующей отправки в зону боевых действий»,- отметили в МИД РФ.

Ранее сообщалось о назначении нового посла Великобритании в России: в ноябре 2023 года дипмиссию возглавит Найджел Кейси, работавший первым секретарем российского посольства.  

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