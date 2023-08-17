Путин поручил рассмотреть создание международного кинокластера в Москве

Вопрос о создании особой экономической зоны в сфере киноиндустрии в Москве должны рассмотреть до конца сентября.

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Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о создании в Москве особой экономической зоны для сферы киноиндустрии - Московского международного кинокластера. Об этом стало известно из опубликованного на сайте Кремля перечня поручений российского лидера.

Ответственными назначены мэр Москвы Сергей Собянин и председатель правительства России Михаил Мишустин. Соответствующий доклад должен быть подготовлен к 30 сентября.

Глава государства также поручил рассмотреть вопрос о специальных мерах поддержки участников Московского международного кинокластера. Речь идет о налоговых льготах, субсидиях и грантах.

Ранее Путин поддержал идею Лихачева создать на севере Калужской области в Обнинске кластер по международному ядерному образованию. Место выбрано не случайно - здесь находилась первая атомная станция. Лихачев даже образно назвал его «намоленным». Путин ответил, что эта сфера востребована, у России много партнеров.