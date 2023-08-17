Российские средства ПВО сбили украинский ударный БПЛА над Белгородской областью
В результате пресечения теракта разрушений и пострадавших нет.
© Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда
Российские средства противовоздушной обороны утром 17 августа обнаружили и сбили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
В оборонном ведомстве уточнили, что украинские боевики использовали беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Террористы пытались нанести удар по объектам на территории Российской Федерации. В результате пресечения теракта разрушений и пострадавших нет.
Ранее силы ПВО сбили украинский беспилотник в небе над Крымом. БПЛА самолетного типа пытался атаковать российские объекты утром 16 августа.
Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.