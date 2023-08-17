Юрий Башмет провел экскурсию по Московской консерватории для проекта РГО

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

В России стартовал конкурс видеоэкскурсий «Лучший гид России» - масштабный конкурс Русского географического общества. В поддержку проекта народный артист России Юрий Башмет провел экскурсию по залам Московской консерватории, которую он знает как семь нот.

Послушать забавные истории и студенческие воспоминания, узнать как учился у великих преподавателей консерватории и задать вопросы Юрию Башмету. Уникальная возможность. Музыкант с мировым именем, профессор консерватории рассказывает, как все начиналось для него здесь.

Он поступил в консерваторию в 18 и с каждым уголком здесь у Башмета свои воспоминания. Например, как и многим начинающим музыкантам, еще студентом ему тоже приходилось пробираться в зал, чтобы собственными глазами увидеть мэтров классической музыки.



«Кстати, здесь сейчас я вспомнил последний концерт Растроповича, перед его, как бы навсегда уездом за границу, а я был в студенческом оркестре. Была репетиция генеральная в этом зале, было очень много людей, в том числе в штатском. В полной тишине звуки растворились. Он поднимает медленно руку и говорит - а это понятно, какой политический момент - и говорит: "И все же гениален был наш Ильич". Рука поднимается и он говорит: "Я имею ввиду Петра Ильича". Вон он там первый слева», - рассказал народный артист СССР Юрий Башмет.

Подробнее об экскурсии и проекте РГО смотрите в сюжете Елизаветы Прониной.