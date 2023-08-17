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Банк ПСБ презентовал на «Армии-2023» цифровую военную ипотеку на вторичном рынке жилья

Ирина Елагина
Наталья Жадько
21:39 17.08.2023
Чтобы выбрать квартиру на вторичном рынке и оформить сделку, военнослужащим понадобится только специальное приложение в мобильном телефоне.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»
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В России впервые стала доступна цифровая военная ипотека на вторичном рынке жилья. Свой новый проект в рамках форума «Армия-2023» представил банк ПСБ. Вся процедура оформления проходит в режиме онлайн. В офис нужно будет прийти только один раз для выпуска цифровой подписи.

От формы для личного состава до самых современных танков и боевых самолетов - почти 30 тысяч образцов продукции военного и двойного назначения в эти дни могут увидеть посетители форума «Армия-2023». Здесь же заключают выгодные контракты в сфере ОПК, демонстрируют новейшие разработки, проводят дискуссии и предлагают готовые решения по поддержке военнослужащих. Идеи есть не только у государства, но и у бизнеса.

Обеспечение жильем - одна из гарантий социального пакета военнослужащего. Помощь в жилищном вопросе для российских военных - одна из приоритетных задач банка ПСБ, который первым среди остальных российских банков запустил цифровую военную ипотеку. Год назад на жилье в новостройках, а теперь и на вторичном рынке. Теперь выбрать квартиру, оценить жилье, оформить страховку и сделку можно дистанционно и без отрыва от службы. Понадобится только мобильный телефон и специальное приложение.

«Возможность сократить время сделки оказалась жизненно важной, особенно для военных. Конкретно в наших сделках сейчас, в нашей структуре примерно 57 процентов составляют сделки на вторичное жилье. Это было жизненно важно. Клиенты наши этого ждали, с радостью восприняли. Сервис очень востребован», - рассказал старший вице-президент, руководитель блока розничного бизнеса ПСБ Мигель Маркарянц.

Новый сервис полностью учитывает специфику работы военнослужащих и максимально удобен: весь процесс - подача заявления и оформление сделки - займет не больше пяти минут, а офис банка нужно посетить только один раз, чтобы подтвердить личность и оформить электронную подпись. Все остальное можно решить онлайн. Сервис ПСБ запустил в рамках соглашения с Росвоенипотекой.

«Цифровизация финансового сектора, внедрение различных онлайн-технологий услуг в настоящее время - это общий тренд, приоритет для государственных органов. Цифровые сервисы существенно упрощают происхождение ипотечной сделки и, таким образом, позволяют военнослужащим оформить приобретение жилья, не отвлекаясь от основных задач»,- отметила заместитель руководителя ФГКУ «Росвоенипотека» Людмила Тарасова.

Услуга доступна для военнослужащих-участников накопительно-ипотечной системы. Всего за время действия программы ипотеку от ПСБ получили более 70 тысяч военнослужащих.

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