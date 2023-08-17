Инструкторы ССО защитили право ношения серого берета на испытаниях в Северной Осетии

Все старшие инструкторы «серых беретов» приехали на экзаменационные этапы с передовых линий в зоне СВО.

© Видео: Совет Серых беретов © Фото: Совет Серых беретов

В Республике Северная Осетия - Алания среди всех подразделений специального назначения по Северо-Кавказскому федеральному округу прошли Всероссийские квалификационные испытания на право ношения серого берета второй и третьей степени среди инструкторов сил специального назначения России.

Участие приняли военнослужащие подразделений специального назначения Министерства обороны, сотрудники различных правоохранительных органов, отделы специального назначения ФССП ФСИН и МВД России.

Программа третьей степени длится 12 часов. В нее входят марш-бросок на 15 километров, преодоление препятствий, отработка экстремальных ситуаций в боевых условиях, штурм здания и полноконтактный рукопашный бой.

Программа второй степени проходит в ночных условиях. В нее входит ночная стрельба в экстремальных ситуациях и современных технологических условиях.

Все старшие инструкторы «серых беретов» приехали на экзаменационные этапы с передовых линий в зоне СВО, где они успешно выполняли боевые задачи. После завершения мероприятия они отправились и дальше защищать передовые линии. Все мероприятия по квалификационным испытаниям на серый берет посвящены поднятию боевого духа и пополнению рядов инструкторов для подразделений специального назначения, отправляющихся в зону специальной военной операции.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.