На форуме «Армия-2023» прошел круглый стол Минобороны по вопросам закупок для нужд ВС РФ

В ходе встречи обсуждались вопросы повышения оперативности и результативности закупок в условиях новых экономических и политических вызовов.

© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

Департаментом государственных закупок Министерства обороны Российской Федерации на полях Международного военно-технического форума «Армия-2023» организован и проведен круглый стол, посвященный закупкам по государственному оборонному заказу и для нужд Вооруженных сил Российской Федерации.

Данное мероприятие является традиционным и в рамках научно-делового форума проводится девятый год подряд. В этом году встречу посетило более 450 человек.

Предметом круглого стола стали вопросы повышения оперативности и результативности закупок в условиях новых экономических и политических вызовов, а также особенности импортозамещения на фоне ухода с российского рынка значительного количества иностранных компаний. В мероприятии участвовали представители Минобороны, Минфина, Минпромторга, ФАС, Федерального казначейства и организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации.

По мнению модератора круглого стола, члена коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации Михаила Осыко, круглый стол по праву может считаться элементом конструктивного диалога между всеми участниками закупочных процессов.

Присутствующими на мероприятии была отмечена важность продолжения в современных мировых реалиях работы по дальнейшему созданию системы гибкого регулирования законодательства о контрактной системе.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.