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В ООН заявили, что прекращение обучения на русском языке в Эстонии противоречит международному праву

Вероника Волосунова
12:33 17.08.2023
В ООН считают, что запрет обучения на русском языке в Эстонии противоречит международному праву.
В ООН заявили, что прекращение обучения на русском языке в Эстонии противоречит международному праву
© Фото: Вадим Анцупов, РИА Новости
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Решение Эстонии прекратить обучение на русском языке противоречит международному праву. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление спецдокладчиков ООН.

«Отменяя обучение на языках меньшинств в дошкольных учреждениях и школах, новый закон серьезно ограничивает образование на языках меньшинств в Эстонии, что противоречит международным документам по правам человека», - следует из документа.

Спецдокладчики выразили «особую озабоченность» по вопросу влияния новых положений на представителей русского языкового меньшинства, которые составляют значительную долю населения страны.

Они обратили внимание, что за последние годы было закрыто множество русскоязычных школ вопреки протестам родителей и детей.

Ранее в Эстонии были приняты поправки, согласно которым все дошкольные и школьные учреждения, в том числе работающие на языке меньшинства и двуязычные, должны перейти на обучение на эстонском языке. Кроме того, учителя должны знать эстонский язык на уровне С1 с 2024 года, директора школ и завучи - с 1 августа 2023 года.

По данным государственного телерадиовещания Эстонии ERR на 30 июня, с 1 августа штрафы для русских школ с учителями, которые не владеют эстонским языком, должны быть увеличены в 15 раз - таким образом, они достигнут отметки почти в 10 тысяч евро. Кроме того, у языкового департамента появились новые полномочия. Если ранее его представители могли оценивать уровень преподавателей на основе интервью, то теперь они имеют право осуществлять проверки во время проведения уроков.

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