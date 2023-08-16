В стране и мире В стране и мире В стране и мире

ПСБ и «Защитники Отечества» представили платежную карту для ветеранов СВО

Алексей Курильченко
10:23 16.08.2023
Уникальная карта предоставит участникам спецоперации и их семьям широкий спектр привилегий и бонусов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

На Международном военно-техническом форуме «Армия-2023» банк ПСБ ​презентовал уникальный проект - платежную карту «Защитники Отечества». Эта карта станет основой социальной и финансовой инфраструктуры для ветеранов специальной военной операции и членов их семей, предоставив им доступ к широкому спектру привилегий и бонусов.

«Это много достаточно направлений. Это возможные скидки. Это льготы при бронировании гостиничных номеров, это скидки при покупке билетов на культурные мероприятия, это обучение и так далее. Это различные сферы жизни. Просто каждый держатель выбирает ту опцию, которая ему подходит», - рассказал председатель ПСБ Петр Фрадков.

Карта создана банком ПСБ в партнерстве с фондом поддержки участников СВО «Защитники Отечества», учрежденным по указанию Владимира Путина. В июне на Петербургском экономическом форуме ПСБ и фонд подписали соглашение о сотрудничестве, чтобы создавать серьезные социальные гарантии для героев спецоперации и их близких - от высокотехнологичной медпомощи до обучения в вузах и трудоустройства. Карта «Защитники Отечества» - только начало. Планируются также новые проекты. ​

«Это социальная реабилитация. Это медицинская реабилитация. Это обеспечение лекарствами, современными протезами. Это программы получения образования в ссузах, вузах. Переобучение и трудоустройство этих ребят. И в том числе в те госкорпорации, которые заходят к нам в карту лояльности, готовы открыть свои двери и трудоустраивать ребят-ветеранов на высокооплачиваемые профессии и являться работодателями для этих людей», - рассказала председатель фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества».

Планируется, что список льгот, бонусов и скидок, доступных владельцам карты, будет расширяться по мере присоединения к программе новых компаний.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:34 Армия
МО РФ: Пентагон бесконтрольно проводит исследования двойного назначения в обход КБТО
10:14 В стране и мире
В МЧС предупредили москвичей об опасной жаре
07:39 В стране и мире
Видео
Разработчик подводного оружия Халеев объяснил, почему в Черном море появились дрейфующие мины
06:38 В стране и мире
ВС РФ пресекли попытку Киева атаковать тремя беспилотниками объекты в Калужской области
05:39 В стране и мире
Видео
Работающий на передовой СВО врач-немец заявил, что его не волнует мнение соотечественников
Популярное
Видео
В Грузии из-за российского барабанщика сорвали концерт The Killers
Видео
Шойгу заявил, что Киев использует гражданские объекты для прикрытия своих войск с первых дней СВО
Видео
Разработчик БЛА сравнил FPV-дроны с первым огнестрельным оружием в Средневековье
Видео
На форуме «Армия-2023» впервые покажут колесную гаубицу «Мальва»
Видео
Продюсер Лады Дэнс рассказал, что ей предстоит болезненный курс реабилитации
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.