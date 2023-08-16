ПСБ и «Защитники Отечества» представили платежную карту для ветеранов СВО

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На Международном военно-техническом форуме «Армия-2023» банк ПСБ ​презентовал уникальный проект - платежную карту «Защитники Отечества». Эта карта станет основой социальной и финансовой инфраструктуры для ветеранов специальной военной операции и членов их семей, предоставив им доступ к широкому спектру привилегий и бонусов.

«Это много достаточно направлений. Это возможные скидки. Это льготы при бронировании гостиничных номеров, это скидки при покупке билетов на культурные мероприятия, это обучение и так далее. Это различные сферы жизни. Просто каждый держатель выбирает ту опцию, которая ему подходит», - рассказал председатель ПСБ Петр Фрадков.

Карта создана банком ПСБ в партнерстве с фондом поддержки участников СВО «Защитники Отечества», учрежденным по указанию Владимира Путина. В июне на Петербургском экономическом форуме ПСБ и фонд подписали соглашение о сотрудничестве, чтобы создавать серьезные социальные гарантии для героев спецоперации и их близких - от высокотехнологичной медпомощи до обучения в вузах и трудоустройства. Карта «Защитники Отечества» - только начало. Планируются также новые проекты. ​

«Это социальная реабилитация. Это медицинская реабилитация. Это обеспечение лекарствами, современными протезами. Это программы получения образования в ссузах, вузах. Переобучение и трудоустройство этих ребят. И в том числе в те госкорпорации, которые заходят к нам в карту лояльности, готовы открыть свои двери и трудоустраивать ребят-ветеранов на высокооплачиваемые профессии и являться работодателями для этих людей», - рассказала председатель фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества».

Планируется, что список льгот, бонусов и скидок, доступных владельцам карты, будет расширяться по мере присоединения к программе новых компаний.