Закрытие седьмого сезона программы «Военные оркестры в парках» состоится у Главного храма ВС РФ

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В 16.00 на Соборной площади начнется выступление сводного оркестра, в который войдут музыканты оркестра ВМФ им. Н.А. Римского-Корсакова и оркестра Преображенского полка, а также участники Центрального пограничного ансамбля ФСБ России.

После этого Центральный пограничный ансамбль ФСБ России и оркестр ВМФ им. Н.А. Римского-Корсакова выступят с отдельной концертной программой.

Ранее музыканты Военного университета имени Невского выступили под открытым небом в московском парке «Сокольники». Зрители танцевали под старинные вальсы и подпевали музыкантам, игравшим современные композиции.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.