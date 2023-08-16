Закрытие седьмого сезона программы «Военные оркестры в парках» состоится у Главного храма ВС РФ
Концертная программа в рамках закрытия седьмого сезона программы «Военные оркестры в парках» начнется в 15.30 19 августа.
© Фото: Минобороны России
Торжественное закрытие седьмого сезона программы «Военные оркестры в парках» состоится 19 августа у Главного храма Вооруженных сил России. Об этом сообщает пресс-служба МО РФ.
В торжественной церемонии примет участие начальник ФГАУ «Музейно-храмовый комплекс ВС РФ» Минобороны России Владислав Педенко.
Концертную программу в 15.30 откроют сразу два прославленных коллектива. На Соборной площади Главного храма ВС РФ начнет выступление Центральный концертный образцовый оркестр ВМФ им. Н.А. Римского-Корсакова. В это же время на Аллее союзников сыграет Военный оркестр 154-го отдельного комендантского Преображенского полка.
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