Развернуть ПТРК за секунды: как бойцы ВВО уничтожают бронетехнику и живую силу на Старомайорском направлении

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На участке между Старомайорским и Приютным медлить некогда. В воздухе постоянно кружат вражеские «птички», а на некотором удалении замаскированы «опорники» с бронетехникой противника.

«Расчеты наших противотанкистов развертывают ПТУРы. И готовятся к нанесению удара по легкобронированной технике, которая буквально в нескольких километрах отсюда пытается прорвать оборону», - сообщил корреспондент «Звезды» Максим Низкодубов.

Бойцы мотострелковой дивизии Восточного военного округа наловчились разворачивать противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) за считанные секунды. Такие требования безопасности диктует сама боевая обстановка на открытой местности. Фиксация ракеты на пусковой установке, зарядка, оптическое наведение и тут же управляемый пуск по БМП украинских боевиков в двух километрах от наших позиций.

Перезарядка и повторное наведение. ПТУР не видит цель без корректировки оператора, а это значит, что расчету необходимо постоянно удерживать ее в прицеле. Если цель движущаяся, то наши бойцы применяют навыки собственного глазомера, отточенные за время СВО практически до идеала. Вторым выстрелом БМП противника удается уничтожить.

«Ведем огонь по тяжелой технике, по бронетехнике пехоты. По живой силе и по огневым точкам вражеским. Легкобронированная техника типа МТЛБ и БМП пробивается насквозь и сжигается. Если попадание идет в десант, то сжигает всю пехоту», - рассказал командир ПТРК с позывным «Маэстро».

Подробнее о работе на соседних позициях расчетов АГС и РПГ, а также стрелков и о том, какое новшество придумали местные токари для автомата Калашникова для метания ручных гранат - смотрите в репортаже Максима Низкодубова.