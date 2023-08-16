В стране и мире В стране и мире В стране и мире

На форуме «Армия-2023» показали многоцелевые вертолеты Ми-171Ш

Дария Сенникова
Игнат Далакян
22:41 16.08.2023
Главная отличительная черта Ми-171Ш - это система вооружения: вертолет работает с управляемыми и неуправляемыми ракетами, оснащен пулеметами КОРД и может работать с бомбовым вооружением.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Российская армия получит новейшие вооружения на сумму в 400 миллиардов рублей. Крупные госконтракты Минобороны РФ заключило на форуме «Армия». Это и многоцелевые вертолеты Ми-8АМТШ, и ракеты для комплексов «Искандер», и роботы разминирования.

В формирующемся многополярном мире военно-техническое сотрудничество между странами может выйти на новый уровень. Семьдесят шесть государств направили свои делегации на Международный военно-технический форум «Армия». Посмотреть есть на что - и на ставший легендой ударный Ка-52, но уже в экспортной версии. И на аналог транспортно-боевых Ми-8АМТШ. В нем могут находиться до 37 человек десанта. Для их защиты есть дополнительное бронирование. Главная отличительная черта Ми-171Ш - это система вооружения. Вертолет может работать с управляемыми и неуправляемым ракетами. Кроме того, он оснащен крупнокалиберными пулеметами КОРД, а также может работать бомбовым вооружением.

Здесь и бортовой комплекс обороны, который уведет машину от атак. От предков у современных аналогов «восьмерок» - только приставка «Ми». Несмотря на сильнейший удар по авиастроительной отрасли санкциями, ответственные конструкторы на достигнутом не останавливаются.

Вооружение для современной военной авиации сверхточное и малозаметное. Так, ударные самолеты можно вооружить максимальным количеством стелс-ракет Х-69 класса «воздух-земля» благодаря их прямоугольному сечению. За счет современных материалов и своей формы они максимально незаметны в полете. Спектр целей, которые может поразить Х-69 по заранее заданным координатам: ж/д станции, ТЭЦ, защищенные командные пункты. Маршрут полета можно запрограммировать произвольный, чтобы нанести удар со стороны, слабее всего прикрытой ПВО.

Еще одна новинка форума - РВВ МД2 класса «воздух-воздух» для поражения истребителей и вертолетов.

Подробнее о том, какие виды военной техники представлены на форуме «Армия-2023», смотрите в репортаже Дарии Сенниковой.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:36 В стране и мире
Видео
Спасатель Эскеров рассказал, что на пожаре в Дагестане его поразил погибший с включенной камерой
17:03 В стране и мире
Видео
Путин обсудил последствия взрыва в Дагестане с членами правительства
15:56 В стране и мире
Видео
МО РФ на форуме «Армия-2023» заключило госконтракты на сумму свыше 400 млрд рублей
16:03 В стране и мире
Видео
Василий Елистратов: Т-90М - один из немногих бронеобъектов с элементами ИИ
15:13 Спорт
Дзюбу дисквалифицировали на два матча условно за угрозы в адрес журналиста
Популярное
Дзюбу дисквалифицировали на два матча условно за угрозы в адрес журналиста
Видео
В Минобороны России констатировали, что США начали подготовку к новой пандемии
Видео
В Грузии из-за российского барабанщика сорвали концерт The Killers
Видео
Шойгу заявил, что Киев использует гражданские объекты для прикрытия своих войск с первых дней СВО
Видео
Разработчик БЛА сравнил FPV-дроны с первым огнестрельным оружием в Средневековье
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.