На форуме «Армия-2023» показали многоцелевые вертолеты Ми-171Ш

Главная отличительная черта Ми-171Ш - это система вооружения: вертолет работает с управляемыми и неуправляемыми ракетами, оснащен пулеметами КОРД и может работать с бомбовым вооружением.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Российская армия получит новейшие вооружения на сумму в 400 миллиардов рублей. Крупные госконтракты Минобороны РФ заключило на форуме «Армия». Это и многоцелевые вертолеты Ми-8АМТШ, и ракеты для комплексов «Искандер», и роботы разминирования.

В формирующемся многополярном мире военно-техническое сотрудничество между странами может выйти на новый уровень. Семьдесят шесть государств направили свои делегации на Международный военно-технический форум «Армия». Посмотреть есть на что - и на ставший легендой ударный Ка-52, но уже в экспортной версии. И на аналог транспортно-боевых Ми-8АМТШ. В нем могут находиться до 37 человек десанта. Для их защиты есть дополнительное бронирование. Главная отличительная черта Ми-171Ш - это система вооружения. Вертолет может работать с управляемыми и неуправляемым ракетами. Кроме того, он оснащен крупнокалиберными пулеметами КОРД, а также может работать бомбовым вооружением.

Здесь и бортовой комплекс обороны, который уведет машину от атак. От предков у современных аналогов «восьмерок» - только приставка «Ми». Несмотря на сильнейший удар по авиастроительной отрасли санкциями, ответственные конструкторы на достигнутом не останавливаются.

Вооружение для современной военной авиации сверхточное и малозаметное. Так, ударные самолеты можно вооружить максимальным количеством стелс-ракет Х-69 класса «воздух-земля» благодаря их прямоугольному сечению. За счет современных материалов и своей формы они максимально незаметны в полете. Спектр целей, которые может поразить Х-69 по заранее заданным координатам: ж/д станции, ТЭЦ, защищенные командные пункты. Маршрут полета можно запрограммировать произвольный, чтобы нанести удар со стороны, слабее всего прикрытой ПВО.

Еще одна новинка форума - РВВ МД2 класса «воздух-воздух» для поражения истребителей и вертолетов.

Подробнее о том, какие виды военной техники представлены на форуме «Армия-2023», смотрите в репортаже Дарии Сенниковой.