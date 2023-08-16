Ход конем: как проходит отбор лошадей для службы в полиции Петербурга

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

На улицы Петербурга спустя более чем полвека вновь вышла конная полиция. Кавалерийские подразделения патрулируют историческую часть северной столицы. И стоит признать - в окружении такого архитектурного ансамбля наездники в погонах смотрятся очень эффектно. Вспоминаются сразу мушкетеры - только вместо шпаг у них уже современное оружие и спецсредства. Перед тем, как попасть на службу, лошади проходят строгий отбор, для них есть определенные критерии.

Сотрудник спецполка Ларго бьет копытом - торопится на службу. Но сначала надо облачиться в патрульную амуницию, как следует причесать хвост и привести в порядок… лицо.

Для старшего сержанта полиции Анастасии Деркачевой у коня не морда, а именно лицо. Она служила в кавалерийском взводе в Москве, а когда такое же подразделение создали в Петербурге - пришла одной из первых.

«Считается, что лошадь это спецсредство у нас в полиции, но на самом деле для каждого всадника лошадь это его напарник, партнер и если бы не они, мы на службу бы ходить не смогли», - рассказала старшая ремонтной группы Анастасия Деркачева.

Лошадей в петербургскую конную полицию отбирали со всей страны, обязательные условия - возраст не младше пяти лет, отменное здоровье и адекватное поведение.



Подробнее о том, как лошади проходят отбор на службу в полиции, смотрите в сюжете Павла Кутаренко.