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Предприятия ОПК получили поддержку банка ПСБ на форуме «Армия»

Ирина Елагина
Наталья Жадько
22:30 16.08.2023
Инвестиции, направленные на увеличение объемов выпуска продукции гражданского и двойного назначения, и поддержка технологического суверенитета ОПК - это одни из важнейших задач банка.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»
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Передовые разработки пользуются широкой поддержкой банковского сектора. Крупные контракты с предприятиями ОПК подписал банк ПСБ в кулуарах форума «Армия-2023». Все подробности - у корреспондента Натальи Жадько.

Беспилотник «Ветер» квадрокоптерного типа - отечественная разработка с целым рядом преимуществ перед зарубежными аналогами. Так, дрон оснащен баллистическим калькулятором для максимально точного расчета прицельного сбрасывания, индивидуальным программным обеспечением и возможностью интеграции тепловизора. Перспективные разработки обеспечиваются поддержкой ПСБ, опорного банка отечественной оборонки.

В рамках форума «Армия» ПСБ подписал контракт с компанией «Котлин-Новатор», которая занимается производством пилотажно-навигационных комплексов и компонентов для самолетов и беспилотных летательных аппаратов.

Еще одно важное соглашение, которое обеспечит поддержку проектов, направленных на развитие важнейших отраслей промышленности, особенно в ОПК, а также позволит повысить импортонезависимость и конкурентоспособность отечественных производителей, ПСБ заключил с Агентством по технологическому развитию.

Поддержку ПСБ получит и Таганрогский научно-технический комплекс имени Бериева. Сотрудничество с банком позволит предприятию увеличить объем инвестиционных инициатив и расширить механизмы поддержки работников предприятия, что в перспективе повлияет на увеличение рабочих мест и условий труда. А это, в первую очередь, расширение объемов производства, так как главный приоритет - это обороноспособность и технологический суверенитет страны.

Одна из важнейших задач ПСБ - оказать финансовую и инвестиционную поддержку проектам, направленным на увеличение объемов выпуска продукции гражданского и двойного назначения. В ходе круглого стола, инициированного ПСБ, эксперты обсудили актуальные вопросы реализации и меры поддержки таких проектов.

«Тема диверсификации для нас очень важна, мы активно в ней участвуем. Чтобы войти в рынок финансирования диверсификации, мы создали целую систему. У нас есть как классические банковские продукты, так и льготные. Так и небанковские продукты и совсем небанковские, нефинансовые продукты, я имею в виду: консалтинг, та же переподготовка кадров. Что востребовано: на текущий момент востребовано льготное кредитование. Поскольку это низкая ставка. Востребован лизинг, потому что дешевле взять в лизинг, чем купить оборудование. Востребованы маркетинговые исследования на рынке, потому что предприятия хотят понимать, что выпускать, и каков рынок этих товаров», - отметил заместитель председателя ПАО «Промсвязьбанк» Антон Дроздов.

ПСБ на протяжении нескольких лет стабильно увеличивает объемы кредитования оборонно-промышленного комплекса в рамках различных программ поддержки. А это напрямую ускоряет темпы развития проектов государственного масштаба и поддержки технологического суверенитета

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