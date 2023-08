В стране и мире В Грузии из-за российского барабанщика сорвали концерт The Killers Елизавета Егорова Фанаты, пришедшие на концерт группы The Killers, были не довольны тем, что музыканты пригласили россиянина исполнить с ними песню. © Видео: prativaves YouTube © Фото: Francisco Guerra Keystone Press Agency Globallookpress Читайте нас на: Концерт американской рок-группы The Killers на грузинском стадионе Black Sea Arena недалеко от Батуми сорвали фанаты после того, как на сцену из толпы был приглашен россиянин в качестве барабанщика. «Солист группы The Killers во время концерта в Грузии поднял на сцену из толпы российского барабанщика. После недовольства зрителей солист заявил, что "мы все братья". В результате часть зрителей покинула концертный зал в знак протеста», - сообщает телекомпания «ТВ Пирвели». На видео в социальных сетях один из певцов говорит про то, что все мы братья, несмотря на то, что кто-то из Америки, а кто-то из России. Концерт завершился на фоне протестных выкриков недовольных фанатов. Позднее The Killers принесли извинения за этот инцидент. По словам музыкантов, их могли неверно понять. «Мы не хотели никого расстраивать и приносим свои извинения», - написала группа на своей официальной страничкой в Twitter. Ранее в грузинском Батуми состоялись протесты против российского лайнера Astoria Grande. Главный редактор агентства «Грузинформ» Арно Хидирбегишвили назвал их иностранными заказами, а Батуми - оплотом оппозиции. Экспертное мнение и аналитика