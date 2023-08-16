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Первый замглавы ПСБ Минаев рассказал о ключевых программах поддержки российского ОПК

Алексей Курильченко
18:00 16.08.2023
Банк обеспечивает бесперебойное обслуживание и сопровождение гособоронзаказа, а также всесторонне поддерживает сотрудников предприятий ОПК.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В рамках поддержки отечественного оборонно-промышленного комплекса ПСБ поставил себе задачу обеспечить бесперебойное обслуживание и сопровождение гособоронзаказа и успешно эту задачу выполняет. Об этом в студии «Звезды» на полях Международного военно-технического форума «Армия-2023» рассказал первый заместитель председателя ПСБ Олег Минаев.

«Самые большие объемы у нас - судостроение и авиация. При этом, конечно, все остальные отрасли тоже поддерживаем - все получили увеличенные задания на этот год, у всех идет рост производства. Это и предприятия Роскосмоса, и производители боевых машин, электрокомпонентная база и все связанное с ней. Но авиастроение и судостроение - основные флагманы с учетом стоимости, объемов производства и технологичности продукции», - рассказал Минаев.

При этом банк также уделяет внимание и поддержке сотрудников предприятий ОПК. Для привлечения и удержания квалифицированных кадров банк разработал свою программу поддержки, в которую входит в том числе и строительство жилья. Программа реализуется во всех регионах России, где расположены предприятия ОПК.

Также банк организовал программу повышения профессиональных навыков сотрудников предприятий. На обучающих семинарах работникам рассказывают об изменениях законодательства и новых тенденциях в отрасли. В этом году проведут порядка 15 семинаров по всей стране.

«Плюс у нас существуют разные программы поддержки сотрудников ОПК - это касается и финансовой грамотности. Множество других программ - это и поддержка военнослужащих и их семей с точки зрения обучения предпринимательской деятельности. У нас есть дочернее предприятие "Академия ПСБ" - она полностью в этом задействована», - отметил Минаев.

ПСБ является генеральным банком-партнером и постоянным участником Международного военно-технического форума «Армия-2023». На его полях банк подписал множество соглашений о поддержке ОПК и строительстве жилья.

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