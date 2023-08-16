В МЧС предупредили москвичей об опасной жаре

С 16 по 18 августа днем в Москве ожидается +29-31 градус.

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Максимальная температура воздуха днем в Москве составит 29-31 градус тепла с 16 по 18 августа. Об этом москвичей и гостей столицы предупредили в МЧС Москвы.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 16 по 18 августа местами в г. Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха в дневные часы 29…31°С», - сообщили в МЧС.

В МЧС также рекомендовали быть осторожными и внимательными, избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, а также пить много воды.

Отмечается, что купаться стоит только на оборудованных пляжах. В МЧС Москвы обратились с призывом не заплывать за знаки ограждения зон купания, не оставлять детей без присмотра и не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее в Турции зафиксировали исторический максимум - температура воздуха достигла днем отметки в +49,5 градусов. Это самые высокие цифры в истории страны.