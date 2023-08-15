Антонов заявил, что Киев использует военную помощь США против мирных жителей

По мнению российского дипломата, США все больше втягиваются в противостояние с Россией.

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Киев использует военную помощь США против гражданского населения. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, его сообщение опубликовано в Telegram-канале диппредставительства России.

При этом он подчеркнул, что Соединенные Штаты все больше втягиваются в противостояние с Россией и надеются, что конфликт на Украине затянется надолго. По словам Антонова, Белый дом из-за такой политики теряет поддержку американского общества, однако его это не беспокоит.

«Белый дом, очевидно, не волнует стремительное падение уровня поддержки подобной стратегии в американском обществе. Наоборот, рассчитывает на то, что конфликт затянется еще надолго», - подчеркнул посол.

Он также отметил, что США не хотят учиться на ошибках и поэтому продолжают оказывать военную помощь киевскому режиму, хотя это обходится слишком дорого не только сторонам конфликта, но и «местному налогоплательщику».

Ранее Вашингтон выделил еще $200 млн на военную помощь Киеву. В зону конфликта планируют направить ракетные комплексы TOW и Javelin, боеприпасы к ЗРК Patriot и средства разминирования.