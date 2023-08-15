В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Комплекс ЗРК «Бук» сбил до 10 ракет Storm Shadow на Южно-Донецком направлении

Максим Низкодубов
Марина Крижановская
06:59 15.08.2023
Зенитчики успешно борются в основном с ракетами РСЗО HIMARS и отмечают, что в последнее время активность украинских националистов уменьшилась.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

На Южно-Донецком направлении на боевом дежурстве находится зенитный ракетный комплекс «Бук-М1». Расчет пусковой установки наших зенитчиков уже на штатных местах. Поступили внезапные целеуказания от нашей РЛС с координатами траектории полета РСЗО HIMARS.

Из густой лесополосы в зоне проведения СВО показывается корпус 32-тонной машины. Ювелирно орудуя рычагами, механик-водитель выводит ее на огневую позицию. С одной стороны - на открытой местности работать нашим зенитчикам удобно из-за отсутствия  препятствий, с другой - достаточно опасно из-за рисков быть обнаруженными украинской разведкой. Времени на раздумья нет и пусковая установка разворачивается за считанные секунды.

«Зенитный ракетный комплекс "Бук" - универсальное и грозное оружие, которое защищает воздушное пространство в радиусе 70 км. Этот расчет боевой машины, в основном, работает по "Хаймарсам". За последнее время парни из Забайкалья сбили около 20 ракет подобного типа, которые пытались поразить гражданские объекты в Донецкой Народной Республике», - рассказал корреспондент «Звезды» Максим Низкодубов.

Наведение. Захват цели с помощью инерциальных навигационных датчиков. Пуск. На высоте 14 километров в режиме самонаведения находится ракета противника, идущая со скоростью 370 метров в секунду. Она ликвидирована. Уничтожение цели подтверждают средства объективного контроля. В этот момент пусковая установка уже отходит в безопасный район и маскируется в «зеленке».

© ТРК «Звезда»

Расчет «Бука» работает по баллистическим и аэродинамическим целям, скорость которых может составлять до 1200 метров в секунду. Механик-водитель с позывным «Мать» рассказал, что в последнее время украинская армия все меньше использует «Хаймарсы», применяя уже различные РСЗО, стоящие на вооружении стран НАТО. 

«Иногда захватывали самолеты. Также беспилотники видим, но мы просто передаем это уже другим своим товарищам, которые конкретно занимаются. А так в основном да, "Химарс". <...> Вначале, когда я сюда только приехал, очень много было. Сбивали много, постоянно. Сейчас активность уменьшилась. Я так думаю, может у них и боеприпасы кончились или кончаются. Или наши их на передке сильно поджимают, и у них нет возможности столько атаковать», - сказал механик-водитель ЗРК «Бук-М1».

Внутренняя сторона зеленая, внешняя - пепельно-серая. Таков характерный окрас британских крылатых ракет Storm Shadow. Миф о том, что натовские боеприпасы способны изменять траекторию полета в обход зоны действия наших средств ПВО, слишком преувеличен. Только один комплекс «Бук» за последнее время уничтожил свыше 10 ракет подобного типа.

Воздушное пространство над ДНР круглосуточно и в любую погоду контролируют зенитчики Восточного военного округа. На счету этих парней десятки спасенных жизней мирных граждан, к домам которых они не подпускают смертоносные боеприпасы киевского режима.

Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.