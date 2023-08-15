Комплекс ЗРК «Бук» сбил до 10 ракет Storm Shadow на Южно-Донецком направлении

Зенитчики успешно борются в основном с ракетами РСЗО HIMARS и отмечают, что в последнее время активность украинских националистов уменьшилась.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

На Южно-Донецком направлении на боевом дежурстве находится зенитный ракетный комплекс «Бук-М1». Расчет пусковой установки наших зенитчиков уже на штатных местах. Поступили внезапные целеуказания от нашей РЛС с координатами траектории полета РСЗО HIMARS.

Из густой лесополосы в зоне проведения СВО показывается корпус 32-тонной машины. Ювелирно орудуя рычагами, механик-водитель выводит ее на огневую позицию. С одной стороны - на открытой местности работать нашим зенитчикам удобно из-за отсутствия препятствий, с другой - достаточно опасно из-за рисков быть обнаруженными украинской разведкой. Времени на раздумья нет и пусковая установка разворачивается за считанные секунды.

«Зенитный ракетный комплекс "Бук" - универсальное и грозное оружие, которое защищает воздушное пространство в радиусе 70 км. Этот расчет боевой машины, в основном, работает по "Хаймарсам". За последнее время парни из Забайкалья сбили около 20 ракет подобного типа, которые пытались поразить гражданские объекты в Донецкой Народной Республике», - рассказал корреспондент «Звезды» Максим Низкодубов.

Наведение. Захват цели с помощью инерциальных навигационных датчиков. Пуск. На высоте 14 километров в режиме самонаведения находится ракета противника, идущая со скоростью 370 метров в секунду. Она ликвидирована. Уничтожение цели подтверждают средства объективного контроля. В этот момент пусковая установка уже отходит в безопасный район и маскируется в «зеленке».