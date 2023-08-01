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Военный инженер «Медведь» показал, как изменилась защита «Аллигатора»

Дария Сенникова
Ирина Елагина
07:02 01.08.2023
В условиях СВО военные инженеры успевают за 15 минут произвести необходимый ремонт, чтобы вертолет вернулся в строй.
Военный инженер «Медведь» показал, как изменилась защита «Аллигатора»
© Фото: Минобороны России
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Российские вертолеты К-52 «Аллигатор» прекрасно зарекомендовали себя в зоне СВО. Военный инженер с позывным «Медведь» рассказал о преимуществах авиационного комплекса.

Инженер рассказал, что иногда вертолеты с боевого вылета возвращаются с повреждениями.

«Это повседневная деятельность, во время СВО каждый 10-й вылет что-то происходит. То обшивку порвет, а как-то пришел вертолет без балки хвостовой. Задействовались все силы для восстановления и ввода в стой машины», - отметил позывной «Медведь».

Военнослужащий пояснил, что изменилось в конструкции вертолета для повышения его надежности.

«Применяется целостная схема несущего винта, что выручает сильно, плюс бронирование кабины. Это модель "М". У нее увеличили бронирование корпуса. Броневой лист стал больше. Целостная схема великолепна, нет рулевого винта, который забирает мощность от двигателя. Во-вторых, маневренность машины во много увеличивается. И еще была доработка: увеличили расстояние от верхнего несущего винта до нижнего, чтобы не было схлеста лопастей», - добавил инженер.

Он подчеркнул, что в условиях СВО нет нормативов на ремонт техники, работать приходится всегда максимально быстро.

«Иногда бывает, что приходится буквально за 15 минут снова подготавливать машину», - пояснил «Медведь».

На кадрах видео, которыми поделилось Минобороны, экипаж вертолета К-52 успешно поразил позиции неприятеля. Вертолеты, как пояснил позывной «Медведь», применяют 80-мм неуправляемые снаряды и управляемые ракеты «Вихрь».

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