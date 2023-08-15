Нападающий «Салавата Юлаева» Амиров умер на 22-ом году жизни

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Российский хоккеист Родион Амиров скончался в возрасте 21 года. Нападающий башкирского клуба «Салават Юлаев» тяжело болел. Сообщалось, что врачи диагностировали у него опухоль головного мозга. Он проходил шестинедельный курс химиотерапии.

Его агент Дэн Мильштейн сообщил о смерти Амирова. Он поблагодарил боровшихся за его жизнь врачей и сказал, что Родион останется в памяти его близких.

«Мы всегда будем помнить его мужество, его желание, его волю, его улыбку, все его замечательные качества. Хотели бы поблагодарить его врачей», - приводит его слова RT.

Также агент хоккеиста выразил благодарность хоккейным клубам «Торонто» и «Салават Юлаев», добавив, что оба они делали «все возможное, чтобы чем-либо помочь семье Амировых».

В конце 2020 года мы сообщали, что Родион Амиров отметился заброшенными шайбами в матче с соперниками из Швеции. Тогда российская молодежная сборная победила шведов на Чемпионате мира по хоккею, завершив встречу счетом 4:3.