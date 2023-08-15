В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Нападающий «Салавата Юлаева» Амиров умер на 22-ом году жизни

Дарина Криц
02:44 15.08.2023
Российский хоккеист болел, он проходил курс химиотерапии при лечении опухоли головного мозга.
Нападающий «Салавата Юлаева» Амиров умер на 22-ом году жизни
© Фото: Алексей Филиппов, РИА Новости
Читайте нас на:

Российский хоккеист Родион Амиров скончался в возрасте 21 года. Нападающий башкирского клуба «Салават Юлаев» тяжело болел. Сообщалось, что врачи диагностировали у него опухоль головного мозга. Он проходил шестинедельный курс химиотерапии.

Его агент Дэн Мильштейн сообщил о смерти Амирова. Он поблагодарил боровшихся за его жизнь врачей и сказал, что Родион останется в памяти его близких.

«Мы всегда будем помнить его мужество, его желание, его волю, его улыбку, все его замечательные качества. Хотели бы поблагодарить его врачей», - приводит его слова RT.

Также агент хоккеиста выразил благодарность хоккейным клубам «Торонто» и «Салават Юлаев», добавив, что оба они делали «все возможное, чтобы чем-либо помочь семье Амировых».

В конце 2020 года мы сообщали, что Родион Амиров отметился заброшенными шайбами в матче с соперниками из Швеции. Тогда российская молодежная сборная победила шведов на Чемпионате мира по хоккею, завершив встречу счетом 4:3.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
03:25 В стране и мире
Видео
После мощного взрыва на АЗС в Махачкале в земле осталась огромная воронка
02:02 В стране и мире
Видео
Глава Дагестана Меликов заявил, что при взрыве на АЗС пострадали более 60 человек
00:35 В стране и мире
Видео
Главврач Мусаев рассказал о травмах пострадавших после взрыва на АЗС в Махачкале
21:56 В стране и мире
Четыре человека находятся в тяжелом состоянии после ЧП на месторождении в ХМАО
21:47 В стране и мире
Видео
Глава ПК «Салют» Громов рассказал, что двигатель СМ-100 позволит «подвесить» на Як-130 больше вооружения
Популярное
Видео
Разработчик БЛА сравнил FPV-дроны с первым огнестрельным оружием в Средневековье
Видео
На форуме «Армия-2023» впервые покажут колесную гаубицу «Мальва»
Видео
Продюсер Лады Дэнс рассказал, что ей предстоит болезненный курс реабилитации
Lancet: длительное заболевание COVID может поменять цвет ног у мужчин
После видео с запряженным в телегу заключенным ФСИН начала служебную проверку
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.