Бастрыкин поручил возбудить дело по факту ненадлежащего оказания услуг авиакомпанией Red Wings

Пассажиры Red Wings почти двое суток не могли вернуться в Россию из-за границы.

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Председатель СК России Александр Бастрыкин дал указание о начале расследования уголовного дела из-за ненадлежащего оказания услуг пассажирам компании Red Wings.

«Глава ведомства поручил руководителю Западного МСУТ СК России Выменцу возбудить уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг авиакомпанией Red Wings», - сообщила пресс-служба СКР.

В СКР уточнили, что основанием для расследования стали публикации в СМИ о пассажирах, которым пришлось в течение 12-14 августа находиться в стесненных обстоятельствах в аэропортах ряда стран из-за задержки рейсов.

Ранее туристы задержанного на двое суток рейса рассказали, как им пришлось с детьми спать на полу в аэропорту в Турции.

Напомним, что российские туристы стали по сути заложниками в аэропорту Антальи из-за поломки самолета и отмены рейса, вопреки принятым в гражданской авиации нормам, пассажиров не обеспечили жильем и питанием на время для устранения неисправности. В аналогичной ситуации оказались пассажиры рейсов из Шарм-эш-Шейха.