В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Бастрыкин поручил возбудить дело по факту ненадлежащего оказания услуг авиакомпанией Red Wings

Ирина Елагина
22:35 15.08.2023
Пассажиры Red Wings почти двое суток не могли вернуться в Россию из-за границы.
Бастрыкин поручил возбудить дело по факту ненадлежащего оказания услуг авиакомпанией Red Wings
© Фото: Leonid Faerberg Transport Photo Images Globallookpress
Читайте нас на:

Председатель СК России Александр Бастрыкин дал указание о начале расследования уголовного дела из-за ненадлежащего оказания услуг пассажирам компании Red Wings.

«Глава ведомства поручил руководителю Западного МСУТ СК России Выменцу возбудить уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг авиакомпанией Red Wings», - сообщила пресс-служба СКР.

В СКР уточнили, что основанием для расследования стали публикации в СМИ о пассажирах, которым пришлось в течение 12-14 августа находиться в стесненных обстоятельствах в аэропортах ряда стран из-за задержки рейсов.

Ранее туристы задержанного на двое суток рейса рассказали, как им пришлось с детьми спать на полу в аэропорту в Турции.

Напомним, что российские туристы стали по сути заложниками в аэропорту Антальи из-за поломки самолета и отмены рейса, вопреки принятым в гражданской авиации нормам, пассажиров не обеспечили жильем и питанием на время для устранения неисправности. В аналогичной ситуации оказались пассажиры рейсов из Шарм-эш-Шейха.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:33 ОПК
Видео
Глава КБП Ковалев заявил об увеличении в 25 раз выпуска высокоточных снарядов «Краснополь-М2»
18:08 В стране и мире
Видео
Трофейная американская гаубица М777 представлена на форуме «Армия-2023»
15:24 Армия
Видео
МО РФ: удар высокоточным оружием нанес значительный ущерб ВПК Украины
15:03 В стране и мире
Видео
От взорвавшейся в Дагестане АЗС осталась гигантская воронка
13:54 Армия
Видео
Два ракетоносца Ту-95МС выполнили 6-часовой полет над нейтральными водами Японского моря
Популярное
Видео
Шойгу заявил, что Киев использует гражданские объекты для прикрытия своих войск с первых дней СВО
Видео
Разработчик БЛА сравнил FPV-дроны с первым огнестрельным оружием в Средневековье
Видео
На форуме «Армия-2023» впервые покажут колесную гаубицу «Мальва»
Видео
Продюсер Лады Дэнс рассказал, что ей предстоит болезненный курс реабилитации
Lancet: длительное заболевание COVID может поменять цвет ног у мужчин
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.