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Производство отечественной электроники получило поддержку ПСБ на форуме «Армия-2023»

Россина Бодрова
Ирина Елагина
20:01 15.08.2023
На форуме «Армия-2023» ПСБ подписал важные контракты с «Росэлектроникой» и другими предприятиями ОПК.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»
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Сегодня в кулуарах форума «Армия» ПСБ подписал ряд новых крупных контрактов по поддержке оборонно-промышленного комплекса. Банк профинансирует проекты в области электроники, цифровизации процессов и другие передовые направления. О тесном сотрудничестве ПСБ, Минобороны и ОПК рассказала корреспондент Россина Бодрова.

Поток посетителей павильонов форума «Армия» кажется бесконечным - настолько высок интерес бизнес-среды к образцам военной и промышленной техники. За ОПК стоит мощная финансовая опора: только за сегодняшний день банком ПСБ подписано несколько ключевых для отрасли соглашений.

Технологический суверенитет - цель номер один. ПСБ подписал контракт с Вологодским оптико-механическим заводом. Чтобы техника работала на все 100%, необходимо достойное программное обеспечение. Эти решения тоже есть. Соглашение о сотрудничестве ПСБ с автономной некоммерческой организацией «Цифровые технологии производительности» обеспечат заводам безукоризненную автоматизацию процессов, причем на базе полностью российского софта.

Производство отечественной электроники - это одно из поручений президента. Глава ПСБ Петр Фрадков подписал соглашение, в рамках которого банк профинансирует новые проекты «Росэлектроники» на 10 миллиардов рублей. За всеми этими подписями - развитие проектов государственного масштаба.

Последние достижения корпорации: своей «начинкой» впечатляет переносной комплекс противодействия беспилотников - он работает на дистанцию не менее четырех километров. Рядом изобретение уже промышленного назначения: робот-помощник на производство, который и в работе неприхотлив, и функционирует 24 часа. Конечно, человека он не заменит, но станет отличным ассистентом: упаковщик, сварщик, маркировщик, при этом не травмоопасный для человека и может работать с ним бок о бок.

Еще одно соглашение - о поддержке международной социально-образовательной цифровой платформы «Содружество». За счет поддержки банком этой программы школьники и студенты получат доступ к солидной базе знаний, связанной с экономикой и финансовой грамотностью.

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