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Кинологи не подтвердили информацию об угрозе в столичном парке «Зарядье»

Ирина Елагина
19:19 15.08.2023
Озабоченность администрации парка вызвал посторонний предмет на территории.
Кинологи не подтвердили информацию об угрозе в столичном парке «Зарядье»
© Фото: Михаил Воскресенский, РИА Новости
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Кинологи и представители иных правоохранительных служб проверили территории парка «Зарядье» в Москве и не подтвердили опасения администрации из-за обнаружения постороннего предмета на территории.

«Зарядье» возвращается к штатному режиму работы», - сообщил RT.

По данным СМИ, администрация парка около шести часов вечера во вторник объявила, что вход на территорию закрыт из-за неопознанного устройства. Служба охраны попросила всех посетителей покинуть парк, и территорию обследовали сотрудники полиции с собаками.

Ранее сообщалось, что в парке «Зарядье» прошел праздничный концерт в честь 93-й годовщины образования ВДВ и выставка «Чайка» к 60-летию полета первой женщины-космонавта, Валентины Терешковой.

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