МО РФ: российские средства ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью

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Минобороны России сообщило об уничтожении украинского беспилотника в небе над Белгородской областью.

Попытка Киева совершить атаку с помощью БПЛА была пресечена сегодня в районе 17.00 по столичному времени. Никто из людей не пострадал, разрушений нет, уточнили в российском оборонном ведомстве.

В сегодняшней сводке о проведении специальной военной операции Минобороны сообщило об ударе высокоточным оружием по ключевым предприятиям военной промышленности Украины. В результате все цели были поражены, а украинскому военно-промышленному комплексу был нанесен значительный ущерб.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.