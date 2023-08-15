Авторский стрим «Правила игры для медиа-поля»: прямая трансляция
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Сегодня, 15 августа, в рамках форума «Армия-2023» проходит авторский стрим «Правила игры для медиа-поля».
Участники:
- Инна Ямбулатова, Секретарь Гиппократовского форума
- Дмитрий Соин, Профессор, кандидат социологических наук, ректор Европейского института JUSTO.
- Олег Яновский, преподаватель кафедры политической теории МГИМО, политический консультант.
- Анна Шафран, руководитель Дирекции аналитических радиопрограмм медиахолдинга «Звезда», ведущая, журналист.