Шойгу предложил обсудить взаимодействие оборонных ведомств коллеге из Намибии

По словам министра обороны России, российско-намибийские отношения приобрели позитивную динамику в последние годы.

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Министр обороны России Сергей Шойгу на Московской конференции по международной безопасности встретился с министром по делам обороны и ветеранов Республики Намибия Франсом Капофи. Об этом сообщает МО РФ.

«С удовлетворением отмечаем, что российско-намибийские отношения в последние годы приобрели позитивную динамику. Они основаны исключительно на принципах взаимного уважения и учета интересов друг друга», - сказал Шойгу.

Сергей Шойгу отметил, что сегодняшняя встреча - это очередной шаг в развитии военных связей между двумя странами. Он охарактеризовал как традиционно дружественный характер сотрудничества сторон.

Шойгу предложил Капофи обсудить взаимодействие оборонных ведомств России и Намибии.

Ранее министр обороны России заявил, что иностранные советники используют солдат ВСУ для отработки вариантов боевых действий.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.