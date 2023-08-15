Шойгу предложил обсудить взаимодействие оборонных ведомств коллеге из Намибии
Министр обороны России Сергей Шойгу на Московской конференции по международной безопасности встретился с министром по делам обороны и ветеранов Республики Намибия Франсом Капофи. Об этом сообщает МО РФ.
«С удовлетворением отмечаем, что российско-намибийские отношения в последние годы приобрели позитивную динамику. Они основаны исключительно на принципах взаимного уважения и учета интересов друг друга», - сказал Шойгу.
Сергей Шойгу отметил, что сегодняшняя встреча - это очередной шаг в развитии военных связей между двумя странами. Он охарактеризовал как традиционно дружественный характер сотрудничества сторон.
Шойгу предложил Капофи обсудить взаимодействие оборонных ведомств России и Намибии.
Ранее министр обороны России заявил, что иностранные советники используют солдат ВСУ для отработки вариантов боевых действий.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.