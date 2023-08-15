ПСБ окажет поддержку в развитии мощностей Вологодского оптико-механического завода

Банк предоставит заводу финансовые инструменты для выполнения производственной программы и дальнейшего развития завода.

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Первый заместитель председателя банка ПСБ Олег Минаев на Международном военно-техническом форуме «Армия-2023» подписал соглашение о сотрудничестве организации с Вологодским оптико-механическим заводом (ВОМЗ), который является ведущим отечественным производителем оптических и тепловизионных приборов.

Соглашение расширит сотрудничество по использованию предприятием банковских продуктов. В рамках соглашения стороны также разработают новые форматы для стимулирования роста финансовых результатов компании.

«Вологодский оптико-механический завод является одним из ключевых партнеров банка, и подписанное соглашение определяет стратегические приоритеты развития в области долгосрочного сотрудничества. В рамках партнерства ПСБ предложит заводу учитывающие специфику финансовые инструменты для своевременного выполнения производственной программы предприятия», - заявил Олег Минаев.

Генеральный директор ВОМЗ, руководитель Вологодского регионального отделения Союза машиностроителей России Василий Морозов отметил, что поддержка банка позволит реализовать ряд мероприятий и способствует развитию завода и росту его производственного потенциала.