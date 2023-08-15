ПСБ окажет поддержку в развитии мощностей Вологодского оптико-механического завода
Первый заместитель председателя банка ПСБ Олег Минаев на Международном военно-техническом форуме «Армия-2023» подписал соглашение о сотрудничестве организации с Вологодским оптико-механическим заводом (ВОМЗ), который является ведущим отечественным производителем оптических и тепловизионных приборов.
Соглашение расширит сотрудничество по использованию предприятием банковских продуктов. В рамках соглашения стороны также разработают новые форматы для стимулирования роста финансовых результатов компании.
«Вологодский оптико-механический завод является одним из ключевых партнеров банка, и подписанное соглашение определяет стратегические приоритеты развития в области долгосрочного сотрудничества. В рамках партнерства ПСБ предложит заводу учитывающие специфику финансовые инструменты для своевременного выполнения производственной программы предприятия», - заявил Олег Минаев.
Генеральный директор ВОМЗ, руководитель Вологодского регионального отделения Союза машиностроителей России Василий Морозов отметил, что поддержка банка позволит реализовать ряд мероприятий и способствует развитию завода и росту его производственного потенциала.