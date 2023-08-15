ПСБ и «Росэлектроника» заключили соглашение о финансировании проектов на 10 млрд рублей
Банк ПСБ и Объединенная приборостроительная корпорация (ОПК) заключили соглашение на финансирование проектов холдинга «Росэлектроника». Сумма контракта составляет 10 миллиардов рублей. Подписание состоялось на полях Международного военно-технического форума «Армия-2023».
В рамках соглашения ПСБ и ОПК планируют совместную разработку программ для управления финансовыми ресурсами и реализации проектов организаций холдинга.
«ПСБ уже более пяти лет является финансовым партнером Объединенной приборостроительной корпорации, участвует вместе с предприятиями холдинга в реализации ряда государственных программ, которые имеют большое значение для выполнения масштабной задачи обеспечения технологического суверенитета России. Вместе с холдингом мы намерены реализовать масштабные проекты, которые будут способствовать дальнейшему развитию радиоэлектронной промышленности нашей страны», - рассказал председатель ПСБ Петр Фрадков.
Генеральный директор Объединенной приборостроительной корпорации Сергей Сахненко отметил, что на фоне роста гособоронзаказа и повышения спроса на IT-инфраструктуру предприятия промышленности существенно нарастили динамику производства. Финансирование банка позволит реализовать проекты, которые способствуют производству в России высокотехнологичной продукции и поспособствуют развитию радиоэлектронной отрасли России.