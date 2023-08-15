В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Шойгу заявил, что Россия расширит военное и военно-техническое взаимодействие с Африкой

10:54 15.08.2023
Шойгу заявил, что Россия расширит военное и военно-техническое взаимодействие с Африкой
© Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:38 В стране и мире
Шойгу: развитие военного сотрудничества РФ и КНДР не создает угроз другим странам
09:07 В стране и мире
Видео
Число погибших при взрыве на АЗС в Махачкале выросло до 30 человек
10:37 В стране и мире
Шойгу: Украина использовала договоренности по зерну как прикрытие военных складов от ракетных ударов
08:45 ОПК
Используемое в СВО российское оружие находится в топе продаж «Рособоронэкспорта»
05:34 В стране и мире
Взрывы прозвучали во Львове, Хмельницком и Днепропетровске
Популярное
Шойгу заявил, что Киев использует гражданские объекты для прикрытия своих войск с первых дней СВО
Видео
Разработчик БЛА сравнил FPV-дроны с первым огнестрельным оружием в Средневековье
Видео
На форуме «Армия-2023» впервые покажут колесную гаубицу «Мальва»
Видео
Продюсер Лады Дэнс рассказал, что ей предстоит болезненный курс реабилитации
Lancet: длительное заболевание COVID может поменять цвет ног у мужчин
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.