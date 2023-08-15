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Круглый стол «Технологии в инфосфере»: прямая трансляция

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Началась: 14:30 15.08.2023
Кирилл Кунецкий
Невидимая война или специальная гибридная операция, развязанная Западом против нашей страны. Спланированная тщательнее, чем реальные боевые действия. Как ей противостоять? Обсуждаем вопросы безопасности в информационной среде и способы противодействия отработанным механизмам информационно-психологических операций противника.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Телерадиокомпания «Звезда» в рамках деловой программы Международного военно-технического форума «Армия-2023» проведет круглый стол «Технологии в инфосфере: идейно-ценностные аспекты глобального противостояния и безопасность на внутреннем контуре».

По итогам мероприятия планируется принятие резолюции с предложениями по разработке и внедрению мер правового, организационного характера для органов государственной исполнительной и законодательной власти.

Спикеры круглого стола:

1. Ильницкий Андрей Михайлович – Советник Министра обороны России, действительный государственный Советник Российской Федерации 3-го класса.

2. Щипков Александр Владимирович – Ректор Российского православного университета, Советник Председателя Госдумы РФ, Заместитель Главы Всемирного Русского Народного Собора, общественный деятель, политолог, публицист, российский политический философ.

3. Павлова Маргарита Николаевна – Сенатор РФ, член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, член Комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ, член Комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ.

4. Николаев Николай Петрович – Депутат Государственной Думы РФ, профессор Национального исследовательского университета «Высшей школы экономики».

5. Рыжова Евгения Юрьевна – Советник генерального директора по научно-техническому развитию Федерального государственного унитарного предприятия «Главный радиочастотный центр» Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций («Роскомнадзор»).

6. Мухин Алексей Алексеевич – Генеральный директор Центра политической информации, педагог, публицист, политолог.

7. Яновский Олег Сергеевич – Преподаватель кафедры политической теории МГИМО, политический консультант.

8. Щипков Василий Александрович – Директор Русской экспертной школы, преподаватель МГИМО МИД России, кандидат философских наук.

9. Игумен Виталий Уткин – Секретарь Архиерейского совета Ивановской митрополии.

10. Соин Дмитрий Юрьевич – Профессор, кандидат социологических наук, ректор Европейского института JUSTO.

11. Ямбулатова Инна Николаевна – Руководитель Экспертно-аналитического управления Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства.

12. Хасьминский Михаил Игоревич – Руководитель Центра кризисной психологии, Заместитель председателя Общественного совета Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России.

Модератор круглого стола – Анна Шафран, руководитель Дирекции аналитических радиопрограмм медиахолдинга «Звезда», ведущая, журналист.

Соорганизатором дискуссии выступит Российский православный университет святого Иоанна Богослова.

Представители СМИ, аккредитованные на Международный военно-технический форум «Армия-2023», могут принять участие в качестве слушателей без предварительной аккредитации.

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