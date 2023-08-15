Шойгу заявил, что российские военные проявляют мужество и высокий профессионализм в бою

Министр обороны заявил, что все военнослужащие проявляют мужество, независимо о того, как они попали в армию.

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Российские военнослужащие в ходе боев в зоне специальной военной операции проявили мужество и высокий профессионализм. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на открытии XI Московской конференции по международной безопасности.

«Российские военнослужащие на поле боя проявляют высокий профессионализм и мужество, причем вне зависимости от того, проходят они службу по контракту, призваны в ходе частичной мобилизации или вступили в добровольческие формирования», - заявил Шойгу.

Напомним, что 15 августа на полях Международного военно-технического форума «Армия-2023» открывается XI Московская конференция по международной безопасности (MCIS-2023). В этом году на ней будут обсуждаться вопросы глобальной и региональной стабильности, а также различные аспекты безопасности в Азии, Африке, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и Европе.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов