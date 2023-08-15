Шойгу: развитие военного сотрудничества РФ и КНДР не создает угроз другим странам

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Развитие военного сотрудничества между Россией и КНДР не несет угрозы другим странам, а лишь отвечает интересам двух государств. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, выступая на открытии XI Московской конференции по международной безопасности.

«Развитие военного сотрудничества отвечает коренным интересам наших народов и не создает угрозы кому бы то ни было», - заявил Шойгу.

В ходе визита в Пхеньян министр отметил, что страна добилась впечатляющих успехов в решении социальных и оборонных задач несмотря на международную изоляцию и санкции.

Напомним, что 15 августа на полях Международного военно-технического форума «Армия-2023» открывается XI Московская конференция по международной безопасности (MCIS-2023). В этом году на ней будут обсуждаться вопросы глобальной и региональной стабильности, а также различные аспекты безопасности в Азии, Африке, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и Европе.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов