В стране и мире MCIS-2023 Шойгу: Украина использовала договоренности по зерну как прикрытие военных складов от ракетных ударов Киев создал существенные запасы вооружений и боеприпасов, которые систематически поставляются на фронт, отметил министр. © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Зерновая сделка использовалась украинской стороной для прикрытия складов вооружений и боеприпасов, которые передавались в зону боевых действий, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. «Особый цинизм киевский режим проявил при реализации черноморской зерновой инициативы. Используя ее в качестве прикрытия от ракетных ударов со стороны России, в Одессе и других черноморских портах Киев создал существенные запасы вооружений и боеприпасов, которые систематически поставляются на фронт», - сказал глава российского оборонного ведомства на Московской конференции по международной безопасности. Шойгу заявил, что проводимая Россией военная операция положила конец доминированию стран Запада в военной сфере. Глава российского оборонного ведомства указал на рост роли стран Азии, Африки и Латинской Америки на фоне СВО. Президент РФ Владимир Путин выступил с видеооборащением к частникам конференции. Глава государства заявил, что в разных регионах мира раздуваются конфликты ради извлечения выгоды, принуждения государств к вассальной покорности и эксплуатирования их ресурсов. Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика