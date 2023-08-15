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Шойгу отметил, что поражение Украины будет фактором противостояния неоколониализму

10:32 15.08.2023
Министр обороны сравнил происходящие сегодня события с борьбой Красной армии против фашизма.
Шойгу отметил, что поражение Украины будет фактором противостояния неоколониализму
© Фото: ТРК "Звезда"
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Нанесение поражения украинским националистам даст мощный импульс противодействую современному неоколониализму, который сегодня поддерживается Западом. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, выступая на открытии XI Московской конференции по международной безопасности.

«Как в прошлом веке разгром Красной армией фашизма в Европе придал мощный импульс антиколониальному движению во всем мире, так и сегодня поражение поддерживаемых Западом украинских неофашистов послужит фактором противодействия современному неоколониализму», - заявил Шойгу.

Напомним, что 15 августа на полях Международного военно-технического форума «Армия-2023» открывается XI Московская конференция по международной безопасности (MCIS-2023). В этом году на ней будут обсуждаться вопросы глобальной и региональной стабильности, а также различные аспекты безопасности в Азии, Африке, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и Европе.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов

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