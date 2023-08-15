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Шойгу констатировал, что оборонная политика Европы полностью подчинена американским интересам

10:30 15.08.2023
Министр обороны России отметил, что, вынуждая Европу поставлять оружие Украине, США «расчищают» рынок для своего оборонного комплекса.
Шойгу констатировал, что оборонная политика Европы полностью подчинена американским интересам
© Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»
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Оборонная политика Европы полностью подчинена интересам Соединенных Штатов, об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе открытия XI Московской конференции по международной безопасности. Он подчеркнул, что за оружие, поставленное Вашингтоном, партнерам придется расплачиваться своим суверенитетом.

«Однако за новое вооружение партнерам придется заплатить Соединенным Штатам немалые деньги и согласиться на ограничение суверенитета в сфере безопасности. Примером может служить Европа, где оборонная политика полностью подчинена интересам Вашингтона», - сказал Шойгу.

Глава МО РФ пояснил, что под предлогом поддержки Украины США зачищают военные арсеналы партнеров, чтобы потом поставлять им свою технику. Таким образом, Вашингтон освобождает рынок для продукции американского военно-промышленного комплекса.

Также Сергей Шойгу обратил внимание на неоднозначность политики США по кассетным боеприпасам. По его словам, Штаты называют применение кассетных боеприпасов преступлением, однако поставляют их Украине.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

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