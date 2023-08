В стране и мире Истребитель МиГ-23 разбился на авиашоу в США Елизавета Егорова Истребитель МиГ-23 рухнул на парковку жилого комплекса Waverly on the Lake в США. Пилот и пассажир успели спастись. © Видео: @danphillips46 Twitter © Фото: @danphillips46 Twitter Читайте нас на: В воскресенье в ходе проведения американского авиашоу «Гром над Мичиганом» в музее авиации Янки разбился истребитель МиГ-23. Как сообщает Детройтский столичный аэропорт, пилот и пассажир успели катапультироваться . Самолет рухнул на парковку апартаментов Waverly on the Lake. Там он задел пустые транспортные средства. На самом авиашоу также никто не пострадал. «Самолет рухнул на пустые транспортные средства на стоянке жилого комплекса. Никто ни в жилом комплексе, ни на авиашоу не пострадал. Федеральное управление гражданской авиации США расследует авиакатастрофу», - написал аэропорт на своем официальном сайте. Ранее стало известно о крушении российского истребителя Су-30 в Калининградской области. Экипаж воздушного судна погиб. Полет был учебным и выполнялся без боекомплекта. Экспертное мнение и аналитика