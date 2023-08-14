В Краснодарском крае разбился самолет Л-39, погиб один человек

Разрушений и других жертв на земле нет.

© Фото: Алексей Иванов ТРК «Звезда»

В Краснодарском крае потерпел крушение учебно-тренировочный самолет Л-39. Крушение произошло на аэродроме. Самолет заходил на посадку во время выполнения планового учебно-тренировочного полета, сообщили в Минобороны России.

«По предварительной информации с места, один из членов экипажа погиб. Причина крушения устанавливается», — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что разрушений и жертв на земле нет.

Несколькими днями ранее в Калининградской области при крушении погиб экипаж самолета Су-30. Сообщалось, что по предварительным данным причиной крушения стала техническая неисправность.