На форуме «Армия-2023» показали вездеходы-амфибии «Архант» для работы в экстремальных условиях Арктики

В экспозиции форума представлено около 28 тысяч образцов продукции военного и двойного назначения.

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

Международный военно-технический форум «Армия-2023» проходит на фоне специальной военной операции - это масса передовых разработок, многие из которых уже скоро могут появиться на передовой. Тяжелая колесная самоходка «Мальва», новейшие системы ПВО и ударные беспилотники - далеко не полный список новинок ОПК. Весь день экспозицию изучала Наталья Жадько.

В новой модификации ставший уже привычным бронеавтомобиль «Тигр» и не узнать. За счет накладных бронированных щитов, прикрывающих колеса от пуль стрелкового оружия и осколков, машина получила необычный вид, еще более агрессивный облик. Это одна из главных премьер форума «Армия-2023», но не единственная.

За основу нового робота-сапера взят обычный мини-погрузчик. Его «апгрейдили» и улучшили характеристики в кратчайшие сроки после испытаний на полигоне МЧС. Теперь у машины нет кабины и всех систем ручного управления, так как пульт управления стал более удобным. Изменили и главный «рабочий» агрегат - теперь минный трал или «ковш» увеличен и может рыхлить грунт до 250 мм. Все импортные комплектующие заменили на отечественные. За счет комплектации и маневренности техника будет востребована в новых регионах России при разминировании территории.

Новейшие образцы вооружения, в том числе иностранного, перспективные разработки, а также боевые машины, которые эффективно показали себя в зоне проведения спецоперации - все это представлено на форуме «Армия-2023». Оружие практически всех видов и типов, системы управления, разведки, высокоточное оружие.

Например, новейшая противотанковая ракета - ее еще называют «грозой» брони, так как она способна поразить цель с плотностью бронирования до 1 м.

«В процессе проведения учений дальность поражения бронированой техники две ракеты с дальностью 10 км одна ракеты с осколочной фугасной 1100 см», - пояснил Александр Романюк, представитель АО «НПК "КБМ"» («Высокоточные комплексы», Ростех).

И это лишь малая часть новинок.

В экспозиции форума представлены уникальные вездеходы «Архант». Полноценные амфибии, эти машины идеально подходят для работ в экстремальных условиях, включая Арктику. Подкачка шин идет за счет выхлопных газов, так что «Арханту» даже не нужен компрессор. А еще - они очень просторные внутри. Это также одно из преимуществ перед аналогами.

«Машина больше грузовая, пикап. Вместимостью на первый взгляд 2 человека, но на самом деле за кабиной водителя расположен грузовой отсек, в котором расположены еще четыре откидных сиденья. Но основное назначение этой машины - это перевозка грузов. А вот по другую сторону от меня стоит вездеход другой компоновки. Это капотный вездеход. Видно, что он отличается даже внешним видом. Отличается управлением - это управление рулем мотоциклетного типа. И машина предназначена для перевозки уже большего числа людей - это восемь пассажиров и один водитель», - рассказал Алексей Гринько, шеф-пилот компании «Архант».

Сотни метров стендов с образцами продукции военного и двойного назначения. В павильонах и на открытых площадках международного военно-технического форума «Армия-2023» - парадные мундиры высших военных чинов со всего мира, которые готовы сотрудничать с нашей страной.

«Несмотря на то, что мы совсем недавно приехали и пока мало что успели посмотреть, я был очень впечатлен системой военного образования, которая была представлена в экспозиции. Это вызывает большой интерес как у меня, так и у Ангольской стороны», - отметил Симау Антонио Рипепето Гонсалвеш, врио атташе по вопросам обороны при посольстве республики Ангола в РФ.

Отдельная экспозиция на площади в полторы тысячи квадратных метров посвящена военному образованию.

Здесь продемонстрированы передовые системы обучения в передовых образовательных организациях Минобороны России. При этом , с учетом опыта специальной военной операции. Старт экспозиции дал заместитель министра обороны Николай Панков.

Среди главных премьер «Армии-2023»: беспилотный бронеавтомобиль «Зубило», предназначенный для штурмовых групп, автономная пусковая установка и машина обеспечения «Ярс».

В этом году площадь выставочной экспозиции форума занимает около 300 тысяч квадратных метров. Здесь представлено около 28 тысяч образцов продукции военного и двойного назначения.

Посетителям форума показали модель межпланетной космической станции «Луна-25» в масштабе 1:5, которая в эти минуты летит к естественному спутнику Земли и станет первым аппаратом, севшим на Южном полюсе Луны.

«Луна-25 - это первый аппарат построенный по самым новейшим технологиям», - подчеркнул заместитель генерального директора АО «НПО Лавочкина» Харун Карчаев.

Десятки эксклюзивных интервью, высокопоставленных гостей , главные встречи и обсуждения -основные мероприятия и события форума будут освещать из студии нашего телеканала. Во время осмотра экспозиции здесь сегодня задержался министр обороны Сергей Шойгу.

Пока форум открыт для работы специалистов. Для всех желающих доступ откроют в пятницу.