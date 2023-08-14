Взрыв холодильника в московской квартире выбил стекла и повредил три автомобиля
В квартире на Ходынском бульваре на севере Москвы произошел взрыв, причиной которого стала утечка и последующая детонация фреона из холодильника.
Как передает «360», инцидент произошел во время ремонта холодильника. По словам источника, мастер получил небольшие ожоги лица первой степени. Кроме того, у мужчины выявили ожоги левого предплечья и стопы второй степени, однако, рабочий от госпитализации отказался.
Согласно информации источника, ЧП произошло в момент заправки холодильника фреоном.
При происшествии повреждения получило остекление однокомнатной квартиры, где производился ремонт, и три припаркованных внизу автомобиля.
На данный момент проводится процессуальная проверка, ход которой поставила на контроль Савеловская межрайонная прокуратура.