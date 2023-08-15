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Врио главы Запорожской области Балицкий рассказал, кто заказывает покушения на него

Алексей Курильченко
06:48 15.08.2023
По словам врио главы Запорожской области, киевский режим пытается убить его за то, что когда то он был депутатом Верховной рады.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий в эфире программы «Между тем» на телеканале «Звезда» рассказал, что на него было совершено несколько покушений. Их заказчиком является киевский режим, так как руководитель раньше был депутатом Верховной рады, а теперь перешел на сторону России.

«Заказчик в любом случае киевский режим. Мне не простят, что я в свое время был депутатом Верховной рады - и с меня до сих пор не сняли депутатства, не знаю по какой причине. И когда я становился главой военно-гражданской администрации, я отдавал отчет, что это путь, ради которого стоит рискнуть жизнью», - заявил Балицкий.

Руководитель отметил, что сейчас он постоянно меняется место своей дислокации из соображений безопасности. Противник простреливает ракетами всю территорию Запорожской области, поэтому лучшей тактикой является ежедневная смена места жительства, отметил Балицкий.

Полное интервью с временно исполняющим обязанности главы Запорожской области Евгением Балицким смотрите в программе «Между тем» на сайте телеканала «Звезда и в приложении SMART.TV.

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