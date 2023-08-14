Глава ПСБ Фрадков подписал соглашение о финансировании строительства жилья для работников ОПК

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Председатель ПСБ Петр Фрадков на полях Международного военно-технического форума «Армия-2023» подписал соглашение о сотрудничестве банка с концерном «Уралвагонзавод». Соглашение предусматривает сотрудничество в финансово-кредитной сфере сразу по нескольким направлениям. Одним из них станет реализация проектов строительства новых жилых комплексов на более чем тысячу квартир для сотрудников предприятий концерна сразу в трех городах - Челябинске, Омске и Нижнем Тагиле. Со стороны «Уралвагонзавода» документ подписал генеральный директор концерна Александр Потапов.

«В Уральском федеральном округе сосредоточено около 40% российского ОПК. Предприятия ведут колоссальную работу по модернизации производства, оптимизации технологических процессов, опираясь на выдающуюся инженерную школу, и, конечно, уделяют особое внимание вопросам привлечения и мотивации кадров. Мы оказываем всестороннюю поддержку отрасли в реализации этих процессов», - рассказал Петр Фрадков.

По словам председателя банка, программа финансирования строительства жилья крайне востребована среди предприятий ОПК, так как она способствует мотивации сотрудников к долгосрочной работе, а также развитию территорий, созданию новых рабочих мест и точек экономического роста на территории России.