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Военный оркестр 147-й автобазы МО РФ выступил с концертом в парке «Кузьминки» в Москве

Ирина Елагина
14:57 14.08.2023
Духовой оркестр порадовал москвичей и гостей столицы популярными военными маршами, которые созвучны с атмосферой городского парка.
Военный оркестр 147-й автобазы МО РФ выступил с концертом в парке «Кузьминки» в Москве
© Фото: Минобороны России
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Военный оркестр 147-й автомобильной базы Министерства обороны РФ дал концерт для посетителей столичного парка культуры и отдыха «Кузьминки». 

Прославленный коллектив под управлением военного дирижера капитана Владислава Мышеева наполнил парк звуками популярных военных маршей, вальсов и песен о Москве и москвичах. Тон воскресному концерту задали «Столичный марш» Виктора Рунова и марш «Москва майская» братьев-композиторов Дмитрия и Даниила Покрассов.

Прозвучали также любимые всеми «Катюша», «Все выше», «Марш космонавтов», «Марш артиллеристов», марш «Нам нужна одна победа» из кинофильма «Белорусский вокзал», а также марши «Служить России», «Казаки в Берлине» и «В путь».

«Мы очень любим наших слушателей, очень рады встречаться с ними, рады играть для них хорошую духовую музыку. Судя по количеству собравшихся сегодня на нашем концерте зрителей, им это тоже очень нужно и важно», - отметил руководитель оркестра капитан Мышеев.

Публика живо реагировала на выступление военного оркестра, а когда музыканты заиграли узнаваемые аккорды вальса из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь» Евгения Доги, зрители закружились в танце.

Завершилось выступление 15-минутным плац-концертом и бессмертным хитом «Прощание славянки».

Ранее сообщалось о переносе на 2024 год Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» с участием лучших российских оркестров всех силовых структур и коллективов из восьми зарубежных стран  на Красной площади.

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